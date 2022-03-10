Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)
Арт. Х1316171
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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Количество рукояток, шт
|нет
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- -1 751 ₽
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- Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 100 см KAPRO 781-40-100РМ - это измерительный прибор повышенной точности с встроенными мощными магнитами. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. У прибора есть 2 глазка и ударопрочная полиакриловая колба. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Он изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.
Преимущества
- Небольшой вес
- Изготовлен по системе PLUMBSITE, которая обеспечивает возможность работы с колбой как с боковой, так и с фронтальной стороны