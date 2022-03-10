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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)
5.0
2
3 190 ₽
4 800 ₽
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)
    Арт. Х1316171
    5.0
    2
    Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)
    Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)
    Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)
      Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)
      Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)
      Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)

      Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-100РМ + Mag (2 глазка, 1000 мм)

      • -1 610 ₽
      3 190 ₽
      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316171
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Все характеристики
      • -1 610 ₽
      3 190 ₽
      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 100 см KAPRO 781-40-100РМ - это измерительный прибор повышенной точности с встроенными мощными магнитами. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. У прибора есть 2 глазка и ударопрочная полиакриловая колба. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Он изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Изготовлен по системе PLUMBSITE, которая обеспечивает возможность работы с колбой как с боковой, так и с фронтальной стороны