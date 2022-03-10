Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)

Магнитный уровень KAPRO 781-40РМ Genesis+Mag.2гл. 1200мм – это профессиональный инструмент, предназначенный для проведения измерительных работ. Прибор может быть использован для выявления отклонений различных предметов и поверхностей, а также для определения длины отрезков до 120 см. Благодаря основанию, которое выполнено из прочного и долговечного алюминия, уровень оптимально подойдет для интенсивного применения на строительстве или в условиях ремонта.

Преимущества