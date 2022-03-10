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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)
Арт. Х1316170
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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)
Арт. Х1316170
Характеристики
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Производитель
|
Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
|
Количество рукояток, шт
|нет
|
Погрешность, мм/м
|0.5
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- Магнитный уровень KAPRO 781-40РМ Genesis+Mag.2гл. 1200мм – это профессиональный инструмент, предназначенный для проведения измерительных работ. Прибор может быть использован для выявления отклонений различных предметов и поверхностей, а также для определения длины отрезков до 120 см. Благодаря основанию, которое выполнено из прочного и долговечного алюминия, уровень оптимально подойдет для интенсивного применения на строительстве или в условиях ремонта.
Преимущества
- Торцевые накладки, защищающие корпус от деформации при падениях или ударах. Также в них есть специальные отверстия для подвешивания, облегчающие транспортировку и хранение
- Колба, выполненная из полиакрила, характерна высокой прочностью
- Магниты, установленные на корпусе, облегчают измерительные работы с металлическими объектами