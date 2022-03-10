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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)
5.0
2
5 340 ₽
Магнитные уровни
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)
Арт. Х1316170
5.0
2
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)

Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-120РМ + Mag (2 глазка, 1200 мм)

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5 340 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1316170
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Магнитный уровень KAPRO 781-40РМ Genesis+Mag.2гл. 1200мм – это профессиональный инструмент, предназначенный для проведения измерительных работ. Прибор может быть использован для выявления отклонений различных предметов и поверхностей, а также для определения длины отрезков до 120 см. Благодаря основанию, которое выполнено из прочного и долговечного алюминия, уровень оптимально подойдет для интенсивного применения на строительстве или в условиях ремонта.

    Преимущества

    • Торцевые накладки, защищающие корпус от деформации при падениях или ударах. Также в них есть специальные отверстия для подвешивания, облегчающие транспортировку и хранение
    • Колба, выполненная из полиакрила, характерна высокой прочностью
    • Магниты, установленные на корпусе, облегчают измерительные работы с металлическими объектами