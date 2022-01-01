Кран водоразборный Valtec 1/2" со штуцером VT.051.N.04

Описание товара:

Латунный никелированный кран, применяемый в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения (в том числе питьевого) с рабочей температурой до 75 °С и давлением до 10 бар. Наличие съемного штуцера с накидной гайкой дает возможность производить его замену в зависимости от диаметра и материала применяемого шланга. Рассекатель обеспечивает формирование компактной струи на изливе. Кран оснащен алюминиевой рукояткой флажкового типа. Резьба присоединения – наружная. Неремонтопригодный. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.