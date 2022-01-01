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Кран водоразборный Valtec 1/2" со штуцером VT.051.N.04
490 ₽
516 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран водоразборный Valtec 1/2" со штуцером VT.051.N.04
    Арт. X16913840125
    Кран водоразборный Valtec 1/2" со штуцером VT.051.N.04

      Кран водоразборный Valtec 1/2" со штуцером VT.051.N.04

      • -26 ₽
      490 ₽
      516 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840125

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Макс. рабочая температура, °С
      		75
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      • -26 ₽
      490 ₽
      516 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Латунный никелированный кран, применяемый в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем водоснабжения (в том числе питьевого) с рабочей температурой до 75 °С и давлением до 10 бар. Наличие съемного штуцера с накидной гайкой дает возможность производить его замену в зависимости от диаметра и материала применяемого шланга. Рассекатель обеспечивает формирование компактной струи на изливе. Кран оснащен алюминиевой рукояткой флажкового типа. Резьба присоединения – наружная. Неремонтопригодный. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.