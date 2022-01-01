Кран шаровой угловой Valtec д/подкл.с/т приборов 1/2"х 3/4" VT.392.N.05

Описание товара:

Угловой шаровой кран, предназначенный для подключения к холодной или горячей водопроводной сети сантехнических приборов и других бытовых устройств с помощью гибких подводок с накидной гайкой. Позволяет перекрыть подачу воды к конкретному потребителю. Неремонтопригодный. Резьба присоединений – наружная/наружная. Использовать кран можно при температуре от –10 до +90 °С и давлении до 10 бар. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов.