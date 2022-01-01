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Ведущая звезда Stihl 0.325" 7z MS261/271/291 1141 640 2001
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Ведущие звезды
    Ведущая звезда Stihl 0.325" 7z MS261/271/291 1141 640 2001
    Арт. X3875462869

      Ведущая звезда Stihl 0.325" 7z MS261/271/291 1141 640 2001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462869

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Приобрести ведущая звезда stihl 0.325" 7z ms261/271/291 1141 640 2001

        Ведущая звезда STIHL 0.325" 7z MS261/271/291 1141 640 2001 представляет собой деталь, которая предназначена для интеграции на смену негодным комплектующим. Запасные части производства компании STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их заменят у вас не будет поводов волноваться за производительность и работоспособность: Ведущие звезды от торговой марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 761 р. на представленную деталь объясняется использованием долговечных материалов.

        Перед приобретением узнайте, совместимы ли эти Ведущие звезды с моделью вашего инструмента. Вы можете осуществить замену своими силами, однако мы советуем обратиться в сервисный центр «Бигам»: специалисты-профессионалы установят Ведущие звезды в технику.

        Ведущая звезда STIHL 0.325" 7z MS261/271/291 1141 640 2001 вы можете заказать в нашем интернет-магазине по цене в 761 р. Для оформления заказа заполните форму на нашем сайте. Мы привезем заказ по РФ. Кроме того, мы предоставляем самовывоз из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – данная услуга бесплатна при любой суммарной стоимости заказа. Если у вас остались вопросы относительно покупки и монтажа в фирменном сервисном центре, звоните по телефону 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru ведущая звезда stihl 0.325" 7z ms261/271/291 1141 640 2001 от дистрибьюторов или же фирмы-изготовителя – бренда STIHL.