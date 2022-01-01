Приобрести ведущая звезда stihl 1123 007 1030 *04305* в сборе 3/8" picco 7 зубов
Ведущая звезда STIHL 1123 007 1030 *04305* в сборе 3/8" Picco 7 зубов – это деталь, применяемая в целях установки на смену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Комплектующие от бренда STIHL характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки у вас не будет поводов бояться за производительность: Ведущие звезды производства STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 1 488 р. на данную запчасть объясняется употреблением долговечных материалов.
Запчасть совместима со следующими моделями оборудования:
Перед тем, как купить узнайте, совместимы ли подобранные Ведущие звезды с вашим инструментом. Вы можете провести техническое обслуживание самостоятельно, однако мы предлагаем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: квалифицированные специалисты встроят Ведущие звезды в технику.
Ведущая звезда STIHL 1123 007 1030 *04305* в сборе 3/8" Picco 7 зубов вы можете заказать в «Бигам» по выгодной цене в 1 488 руб. Для оформления заказа свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы доставляем товары в любую часть России. Также у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в вашем городе – данная услуга бесплатна вне зависимости от суммы заказа. Если у вас остались вопросы относительно приобретенияи замены деталей в сервисном центре, позвоните менеджеру по номеру телефона 8 800 555 69 73. На www.bigam.ru
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