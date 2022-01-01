Заказать звезда ведущая stihl 1125 640 2008 *07610* 0.325" 8 зубов
Звезда ведущая STIHL 1125 640 2008 *07610* 0.325" 8 зубов представляет собой запчасть, которая используется для монтажа на замену сломанным запчастям. Комплектующие производства компании STIHL отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят у вас не будет причин переживать за работоспособность и производительность: Ведущие звезды от STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 907 р. на данную запасную часть оправдана использованием высококачественных компонентов.
Запчасть совместима со следующими моделями оборудования:
Перед покупкой уточните, совместимы ли данные Ведущие звезды с вашей техникой. У вас есть возможность провести ремонтные работы самостоятельно, однако мы советуем обратиться в наш сервисный центр: специалисты-профессионалы установят Ведущие звезды в технику.
Звезда ведущая STIHL 1125 640 2008 *07610* 0.325" 8 зубов вы можете купить в нашем интернет-магазине по выгодной цене в 907 р. Чтобы оформить заказ, позвоните по телефону 8 800 555 69 73. Мы доставим ваш заказ в любой населенный пункт России. Помимо этого, у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – данная услуга бесплатна вне зависимости от суммы заказа. Если вы хотите обратиться по поводу заказаи установки в фирменном центре сервисного обслуживания, свяжитесь с менеджером по номеру 8 800 555 69 73. На www.bigam.ru
звезда ведущая stihl 1125 640 2008 *07610* 0.325" 8 зубов от официальных дистрибьюторов или самого фирмы-производителя – бренда STIHL.