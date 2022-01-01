Заказать ведущая звезда stihl 1123 007 1032 *09172* в сборе 0.325" 7 зубов

Ведущая звезда STIHL 1123 007 1032 *09172* в сборе 0.325" 7 зубов представляет собой деталь, применяемая в целях установки на замену пришедшим в негодность деталям. Запасные части от бренда STIHL отличаются высокой надежностью: после их замены у вас не будет поводов переживать за эффективность: Ведущие звезды от компании STIHL отличаются высоким качеством. Цена, составляющая 1 488 р. на эту запчасть вызвана использованием износостойких ресурсов.Запчасть совместима со следующими моделями оборудования:Перед тем, как оформить заказ узнайте, обладают ли совместимостью Ведущие звезды с моделью вашего инструмента. У вас есть возможность произвести ремонт самолично, однако мы рекомендуем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: специалисты-профессионалы интегрируют Ведущие звезды в ваше оборудование.Ведущая звезда STIHL 1123 007 1032 *09172* в сборе 0.325" 7 зубов у вас есть возможность заказать на сайте нашего интернет-магазина по цене в 1 488 руб. Чтобы оформить заказ, нажмите «Купить в 1 клик» на странице интересующего вас товара. Доставка возможна по всей территории РФ. В то же время вы можете забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить при любой суммарной стоимости заказа. Если вы хотите обратиться по поводу оформления заказа, а также замены деталей в нашем сервисном центре, позвоните менеджеру по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы предоставляем ведущая звезда stihl 1123 007 1032 *09172* в сборе 0.325" 7 зубов от проверенных дистрибьюторов или же производителя – торговой марки STIHL.