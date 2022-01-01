Преимущества

Безопасность эксплуатации. Система безопасности ABS 2.0 включает в себя устройство защитного отключения, активную электрическую защиту и защиту от работы без воды

Защита от бактерий. Предусмотрена профессиональная система защиты воды и внутренней поверхности электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS VLS INOX PW 80 от бактерий ECO

Быстрый нагрев воды. Данный аппарат оснащен дополнительным нагревательным элементом (1,5+1 кВт) для ускоренного нагрева воды

Внутренний бак аппарата изготовлен из нержавеющей стали

Водонагреватель может быть установлен как вертикально, так и горизонтально

Электронный термометр

На лицевой части корпуса агрегата расположен дискретный дисплей (шаг - 10 градусов)

Внешний корпус выполнен из пластика белого цвета с черными матовыми нижней и верхней крышками

Технология Nanomix обеспечивает нагрев большего количества воды за меньшее время

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 80 оснащен системой безопасности ABS 2.0. Функция ECO очищает воду и внутреннюю поверхность аппарата от бактерий. За счет наличия второго нагревательного элемента (1,5+1 кВт) возможен ускоренный нагрев воды. На корпусе водонагреватель расположен дискретный дисплей с шагом 10 градусов. Система Nanomix способствует получению большего количества горячей воды за меньшее время. Материал бака - нержавеющая сталь.