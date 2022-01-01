Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 100V
Арт. X393299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 100 V имеет круглую форму корпуса. Возможна ступенчатая регулировка мощности - для выбора оптимального режима нагрева воды. Водонагреватель оснащен термостатом - для защиты от перегрева. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии и продлевает срок его службы. Новая технология сварки обеспечивает прочность водонагревателя.
Преимущества
- Круглая форма корпуса
- Новая технология сваривания
- Защита от перегрева осуществляется за счет встроенного термостата
- Встроенный магниевый анод - для защиты от коррозии
- Вместительный бак
- Долгий срок службы электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 100 V
- При помощи встроенного термометра можно осуществлять контроль температуры нагрева воды
- При помощи кнопок регулировки мощности осуществляется выбор скорости нагрева воды