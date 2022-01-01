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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 100V
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 100V
    Арт. X393299
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 100V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 100V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393299

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 100 V имеет круглую форму корпуса. Возможна ступенчатая регулировка мощности - для выбора оптимального режима нагрева воды. Водонагреватель оснащен термостатом - для защиты от перегрева. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии и продлевает срок его службы. Новая технология сварки обеспечивает прочность водонагревателя.

        Преимущества

        • Круглая форма корпуса
        • Новая технология сваривания
        • Защита от перегрева осуществляется за счет встроенного термостата
        • Встроенный магниевый анод - для защиты от коррозии
        • Вместительный бак
        • Долгий срок службы электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 100 V
        • При помощи встроенного термометра можно осуществлять контроль температуры нагрева воды
        • При помощи кнопок регулировки мощности осуществляется выбор скорости нагрева воды