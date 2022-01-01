Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 100V

Преимущества

Круглая форма корпуса

Новая технология сваривания

Защита от перегрева осуществляется за счет встроенного термостата

Встроенный магниевый анод - для защиты от коррозии

Вместительный бак

Долгий срок службы электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 100 V

При помощи встроенного термометра можно осуществлять контроль температуры нагрева воды

При помощи кнопок регулировки мощности осуществляется выбор скорости нагрева воды

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 100 V имеет круглую форму корпуса. Возможна ступенчатая регулировка мощности - для выбора оптимального режима нагрева воды. Водонагреватель оснащен термостатом - для защиты от перегрева. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии и продлевает срок его службы. Новая технология сварки обеспечивает прочность водонагревателя.