Гофрированный теплоизолированный воздуховод SonoDF-S, 315 мм
Арт. X69914530426
Характеристики
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Производитель
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Диаметр, мм
|315
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Длина, м
|10
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Длина, мм
|10000
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Мин. температура использования, °C
|-30
- SonoDF-S — cерия гибких, теплоизолированных, звукопоглощающих воздуховодов из алюминиевой фольги. Внутренний воздуховод DF с микроперфорацией для шумопоглощения, дополнительно снабжен защитной пленкой из металлизированной полиэфирной ленты, предотвращающей диффузию частиц стекловаты в поток воздуха и делающий перфорированную основу устойчивой на разрыв. Воздуховоды SonoDF-S применяется в системах подготовки воздуха, где необходима звуко- теплоизоляция в сочетании с гибкостью воздуховода, где использование обычных шумоглушителей невозможно или неоправданно. Используются в теплосберегающих узлах систем вентиляции и кондиционирования воздуха с давлением не выше 2400 Па или в периферийных секциях больших центральных систем, где необходимо применение теплоизолированных, шумопоглощающих воздуховодов. Воздуховоды SonoDF-S состоят из внутреннего воздуховода DF с микроперфорацией и защитным слоем полиэфира и внешней оболочки из полиэфирной ленты. Между оболочками предусмотрен изолирующий слой стекловаты. Стандартная толщина стекловаты составляет 25 мм. В качестве каркаса используется высокоуглеродистая, стальная проволока. В воздуховоде применяется акриловый клей на водной основе с дополнительными пламегасящими добавками. Рекомендованы для применения в системах вентиляции и подготовки воздуха в жилых и общественных зданиях. В системах кондиционирования воздуха, в системах приточной и вытяжной вентиляции. Предназначены для:
- снижения уровня шума от вентиляторов и др. источников;
- снижения уровня шума, в периферийных секциях больших центральных систем, где необходимо применение теплоизолированных воздуховодов;
- звуко- теплоизоляции в системах вентиляции и подготовки воздуха для предотвращения потерь тепла и холода;
- систем вентиляции и кондиционирования воздуха, где невозможно или неоправданно использование обычных шумоглушителей;
- предотвращения образования конденсата в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.