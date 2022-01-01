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Гофрированный теплоизолированный воздуховод SonoDF-S, 315 мм
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Гофрированные (гибкие) воздуховоды
    Гофрированный теплоизолированный воздуховод SonoDF-S, 315 мм
    Арт. X69914530426
    Гофрированный теплоизолированный воздуховод SonoDF-S, 315 мм

      Гофрированный теплоизолированный воздуховод SonoDF-S, 315 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914530426

      Характеристики

      Производитель
      		Diaflex
      Диаметр, мм
      		315
      Длина, м
      		10
      Длина, мм
      		10000
      Мин. температура использования, °C
      		-30
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SonoDF-S — cерия гибких, теплоизолированных, звукопоглощающих воздуховодов из алюминиевой фольги. Внутренний воздуховод DF с микроперфорацией для шумопоглощения, дополнительно снабжен защитной пленкой из металлизированной полиэфирной ленты, предотвращающей диффузию частиц стекловаты в поток воздуха и делающий перфорированную основу устойчивой на разрыв. Воздуховоды SonoDF-S применяется в системах подготовки воздуха, где необходима звуко- теплоизоляция в сочетании с гибкостью воздуховода, где использование обычных шумоглушителей невозможно или неоправданно. Используются в теплосберегающих узлах систем вентиляции и кондиционирования воздуха с давлением не выше 2400 Па или в периферийных секциях больших центральных систем, где необходимо применение теплоизолированных, шумопоглощающих воздуховодов. Воздуховоды SonoDF-S состоят из внутреннего воздуховода DF с микроперфорацией и защитным слоем полиэфира и внешней оболочки из полиэфирной ленты. Между оболочками предусмотрен изолирующий слой стекловаты. Стандартная толщина стекловаты составляет 25 мм. В качестве каркаса используется высокоуглеродистая, стальная проволока. В воздуховоде применяется акриловый клей на водной основе с дополнительными пламегасящими добавками. Рекомендованы для применения в системах вентиляции и подготовки воздуха в жилых и общественных зданиях. В системах кондиционирования воздуха, в системах приточной и вытяжной вентиляции. Предназначены для:
        • снижения уровня шума от вентиляторов и др. источников;
        • снижения уровня шума, в периферийных секциях больших центральных систем, где необходимо применение теплоизолированных воздуховодов;
        • звуко- теплоизоляции в системах вентиляции и подготовки воздуха для предотвращения потерь тепла и холода;
        • систем вентиляции и кондиционирования воздуха, где невозможно или неоправданно использование обычных шумоглушителей;
        • предотвращения образования конденсата в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.