Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (200 мм x 3 м)

Преимущества

Гофрированная поверхность позволяет делать многочисленные изгибы при монтаже без потери скорости проводимых потоков воздуха

Толщина фольги составляет 60 мкм, что позволяет использовать воздуховод при температуре до +250°С и максимальном давлении до 2 500 Па

Удобен и прост в эксплуатации. Легко и быстро соединяется с каналами как круглого, так и овального сечения

Оригинальная конструкция замка воздуховода позволяет производить многократные сжатия-растяжения без разрушения воздуховода

В сжатом состоянии длина - 0,7 м, рабочая длина - 2,4 м, максимальная длина - 2,7 м

Полужёсткий алюминиевый воздуховод Ванвент ВПА предназначен для присоединения конечных элементов систем вентиляции в труднодоступных местах, а также для подсоединения домашних бытовых агрегатов к вытяжным шахтам квартир. Имеет спирально-навивную конструкцию и изготовлен из алюминиевой фольги.