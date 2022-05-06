Заглушка Лиссант 1080800830, 250 мм

Преимущества

Герметичное замыкание канала

Простой монтаж

Изготовлена из качественной оцинкованной стали



Круглая заглушка для воздуховодов ЛИССАНТ, 250 мм — фасонная часть воздуховода, предназначена для обеспечения максимальной герметичности воздушного канала, то есть исключения возможности подсосов и утечек воздуха, для направления воздушного потока согласно схеме, а также для защиты функционирующей или законсервированной вентиляционной системы от попадания внутрь воздуховодов воды, мусора, посторонних предметов.