Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 40/12

Преимущества

Компактность и малый вес

Различные типы подключения в комплекте

Прочный корпус

Широкая сфера применения

Долгий срок службы

Зарядное устройство FUBAG MICRO 40/12 68824 - незаменимый помощник автолюбителя. Данная модель заряжает батареи всех основных типов емкостью не более 40 Ач. Простой принцип работы, компактность, возможность подключения как напрямую к аккумулятору, так и через гнездо прикуривателя являются основными преимуществами этого зарядного устройства