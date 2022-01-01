Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 40/12
Арт. fubag_609
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ток заряда, А
|2
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Зарядное устройство FUBAG MICRO 40/12 68824 - незаменимый помощник автолюбителя. Данная модель заряжает батареи всех основных типов емкостью не более 40 Ач. Простой принцип работы, компактность, возможность подключения как напрямую к аккумулятору, так и через гнездо прикуривателя являются основными преимуществами этого зарядного устройства
Преимущества
- Компактность и малый вес
- Различные типы подключения в комплекте
- Прочный корпус
- Широкая сфера применения
- Долгий срок службы