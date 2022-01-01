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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 40/12
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 40/12
    Арт. fubag_609
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 40/12

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Fubag MICRO 40/12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_609

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ток заряда, А
      		2
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство FUBAG MICRO 40/12 68824 - незаменимый помощник автолюбителя. Данная модель заряжает батареи всех основных типов емкостью не более 40 Ач. Простой принцип работы, компактность, возможность подключения как напрямую к аккумулятору, так и через гнездо прикуривателя являются основными преимуществами этого зарядного устройства

        Преимущества

        • Компактность и малый вес
        • Различные типы подключения в комплекте
        • Прочный корпус
        • Широкая сфера применения
        • Долгий срок службы