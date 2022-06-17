Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1
Арт. О00000012386
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|20х121х265
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Класс
|бытовой
- Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1 018-0911 применяется для очистки различных поверхностей от грязи и пыли. Рукоять хорошо ложится в руку и не выскальзывает в процессе. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает возможность длительной деятельности без перерывов.
Преимущества
- Отверстие на корпусе Zitrek DG-10B-1 018-0911 - для хранения в подвешенном состоянии
- Пневмоинструмент - низкая пожаро- и взрывоопасность
- Рукоятка обеспечивает надежный захват
- Малый вес за счет отсутствия двигателя