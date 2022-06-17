Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1
5.0
2
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1
    Арт. О00000012386
    5.0
    2
    Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1
    Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1
    Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1
      Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1
      Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1
      Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1

      Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000012386
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		20х121х265
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1 018-0911 применяется для очистки различных поверхностей от грязи и пыли. Рукоять хорошо ложится в руку и не выскальзывает в процессе. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает возможность длительной деятельности без перерывов.

        Преимущества

        • Отверстие на корпусе Zitrek DG-10B-1 018-0911 - для хранения в подвешенном состоянии
        • Пневмоинструмент - низкая пожаро- и взрывоопасность
        • Рукоятка обеспечивает надежный захват
        • Малый вес за счет отсутствия двигателя