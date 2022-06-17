Преимущества

Отверстие на корпусе Zitrek DG-10B-1 018-0911 - для хранения в подвешенном состоянии

Пневмоинструмент - низкая пожаро- и взрывоопасность

Рукоятка обеспечивает надежный захват

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Продувочный пистолет Zitrek DG-10B-1 018-0911 применяется для очистки различных поверхностей от грязи и пыли. Рукоять хорошо ложится в руку и не выскальзывает в процессе. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает возможность длительной деятельности без перерывов.