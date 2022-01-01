Бензиновые мойки высокого давления
Найдено: 6 товаров
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- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 248Материал помпы: латунь
- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 206Материал помпы: латунь
- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 104Материал помпы: металл
- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 157Материал помпы: металл
- Нет в наличииДлина шланга, м: 5Макс. давление, бар: 200Материал помпы: силумин
Бензиновые мойки высокого давления в интернет-магазине «Бигам» по цене от 20 909 рублей до 64 764 рубля. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.