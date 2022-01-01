Глубинный насос AL-KO Dive 5500/3 113036, 800 Вт.
Арт. X11932930
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Да
- Глубинный насос AL-KO Dive 5500/3 113036 способен поднимать воду на 30 метров и отличается пропускной способностью 5500 л/ч. Подходит для перекачивания пресной, дождевой, хлорированной и технической воды. Используется в системах водоснабжения дома, полива и дождевальных газонных установках. Максимально-допустимый размер частиц в воде: 0.5 мм.
Преимущества
- Поплавковая система позволяет работать в автоматическом режиме
- Вал двигателя из нержавеющей стали обеспечит долгий срок службы
- Устройство имеет всасывающее отверстие с фильтром, что позволяет предохранить насос от попадания грязи и водорослей
- Впускное отверстие насоса изготовлено из нержавеющей стали
- Защита от перегрева
- Рабочий механизм насоса: 3-ступенчатый
- Производительность - 5500 л/ч
- Возможность эксплуатации нескольких дождевых установок и сложных систем полива
- Уникальная система 4-слойного уплотнения эффективно защищают двигатель от воды
- Кабельный зажим для регулировки уровня поплавкового переключателя
- Ручки для переноса