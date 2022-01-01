Глубинный насос AL-KO Dive 5500/3 113036, 800 Вт.

Преимущества

Поплавковая система позволяет работать в автоматическом режиме

Вал двигателя из нержавеющей стали обеспечит долгий срок службы

Устройство имеет всасывающее отверстие с фильтром, что позволяет предохранить насос от попадания грязи и водорослей

Впускное отверстие насоса изготовлено из нержавеющей стали

Защита от перегрева

Рабочий механизм насоса: 3-ступенчатый

Производительность - 5500 л/ч

Возможность эксплуатации нескольких дождевых установок и сложных систем полива

Уникальная система 4-слойного уплотнения эффективно защищают двигатель от воды

Кабельный зажим для регулировки уровня поплавкового переключателя

Ручки для переноса

Глубинный насос AL-KO Dive 5500/3 113036 способен поднимать воду на 30 метров и отличается пропускной способностью 5500 л/ч. Подходит для перекачивания пресной, дождевой, хлорированной и технической воды. Используется в системах водоснабжения дома, полива и дождевальных газонных установках. Максимально-допустимый размер частиц в воде: 0.5 мм.