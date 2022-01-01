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Глубинный насос AL-KO Dive 5500/3 113036, 800 Вт.
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Погружные насосы для колодцев и скважин
    Глубинный насос AL-KO Dive 5500/3 113036, 800 Вт.
    Арт. X11932930
    Глубинный насос AL-KO Dive 5500/3 113036, 800 Вт.

      Глубинный насос AL-KO Dive 5500/3 113036, 800 Вт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X11932930

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Глубинный насос AL-KO Dive 5500/3 113036 способен поднимать воду на 30 метров и отличается пропускной способностью 5500 л/ч. Подходит для перекачивания пресной, дождевой, хлорированной и технической воды. Используется в системах водоснабжения дома, полива и дождевальных газонных установках. Максимально-допустимый размер частиц в воде: 0.5 мм.

        Преимущества

        • Поплавковая система позволяет работать в автоматическом режиме
        • Вал двигателя из нержавеющей стали обеспечит долгий срок службы
        • Устройство имеет всасывающее отверстие с фильтром, что позволяет предохранить насос от попадания грязи и водорослей
        • Впускное отверстие насоса изготовлено из нержавеющей стали
        • Защита от перегрева
        • Рабочий механизм насоса: 3-ступенчатый
        • Производительность - 5500 л/ч
        • Возможность эксплуатации нескольких дождевых установок и сложных систем полива
        • Уникальная система 4-слойного уплотнения эффективно защищают двигатель от воды
        • Кабельный зажим для регулировки уровня поплавкового переключателя
        • Ручки для переноса