Бензопила Echo CS-4200ES-16
Арт. X188349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4.4
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Праймер
|Нет
- Бензопила ECHO CS-4200ES-16" оснащена регулируемым маслонасосом. Цилиндр двигателя имеет покрытие Hard Chrome, которое обеспечивает устойчивость к износу. Натяжитель цепи упрощает обслуживание пилы. Инструмент оснащен зубчатым упором, который способствует более точному пилению. Система амортизации, состоящая из шести резиновых амортизаторов, снижает уровень вибрации
Преимущества
- Кованые коленвал и шатун
- Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом
- Трехступенчатая очистка воздуха
- Нейлоновый воздушный фильтр
- Система амортизации снижает вибрацию
- Легкодоступное расположение натяжителя цепи
- Система смазки цепи
- Воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время
- Трехсекционное сцепление
- Нейлоновый фильтр
- "Легкий старт"
- Зубчатый упор
- Дополнительный обогрев карбюратора
- Сменный венец ведущей звездочки
- Электронное зажигание
- Оптимальное соотношение веса и мощности