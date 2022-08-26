Преимущества

Кованые коленвал и шатун

Покрытие Hard Chrome - это низкотемпературное электролитическое покрытие стенок цилиндра твердым хромом

Трехступенчатая очистка воздуха

Нейлоновый воздушный фильтр

Система амортизации снижает вибрацию

Легкодоступное расположение натяжителя цепи

Система смазки цепи

Воздушная заслонка карбюратора облегчает запуск в холодное время

Трехсекционное сцепление

Нейлоновый фильтр

"Легкий старт"

Зубчатый упор

Дополнительный обогрев карбюратора

Сменный венец ведущей звездочки

Электронное зажигание

Оптимальное соотношение веса и мощности

Бензопила ECHO CS-4200ES-16" оснащена регулируемым маслонасосом. Цилиндр двигателя имеет покрытие Hard Chrome, которое обеспечивает устойчивость к износу. Натяжитель цепи упрощает обслуживание пилы. Инструмент оснащен зубчатым упором, который способствует более точному пилению. Система амортизации, состоящая из шести резиновых амортизаторов, снижает уровень вибрации