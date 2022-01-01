Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
Арт. О00000010928
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|60
- Точило Bosch GBG 35-15 060127A300 разработано для использования в бытовых условиях. Плюсами конструкции является резиновая подкладка под основой, которая поглощает вибрации, пылезащищенный выключатель и низкий уровень шума. Небольшие размеры устройства позволяют разместить его даже в небольшом помещении. Оба диска закрыты металлическими чехлами.
Преимущества
- Мощный асинхронный двигатель для различных условий работы и применения
- Компактный литой корпус с герметизированными шарикоподшипниками предотвращает попадание пыли в двигатель
- Прочное массивное основание отличается долговечностью и стабильными условиями работы
- Длительный срок службы
- Прочные регулируемые приспособления для зажима обеспечивают точность работы
- Резиновое основание уменьшает передачу вибрации
- Пылезащищенный переключатель отличается повышенной долговечностью
- Простота замены колеса способствует эффективности и простоте работы