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Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
    Арт. О00000010928
    Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
    Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
    Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
    Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
    Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
      Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
      Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
      Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
      Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300
      Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300

      Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010928

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Точило Bosch GBG 35-15 060127A300 разработано для использования в бытовых условиях. Плюсами конструкции является резиновая подкладка под основой, которая поглощает вибрации, пылезащищенный выключатель и низкий уровень шума. Небольшие размеры устройства позволяют разместить его даже в небольшом помещении. Оба диска закрыты металлическими чехлами.

        Преимущества

        • Мощный асинхронный двигатель для различных условий работы и применения
        • Компактный литой корпус с герметизированными шарикоподшипниками предотвращает попадание пыли в двигатель
        • Прочное массивное основание отличается долговечностью и стабильными условиями работы
        • Длительный срок службы 
        • Прочные регулируемые приспособления для зажима обеспечивают точность работы
        • Резиновое основание уменьшает передачу вибрации
        • Пылезащищенный переключатель отличается повышенной долговечностью
        • Простота замены колеса способствует эффективности и простоте работы