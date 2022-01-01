Точило Bosch GBG 35-15 0.601.27A.300

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель для различных условий работы и применения

Компактный литой корпус с герметизированными шарикоподшипниками предотвращает попадание пыли в двигатель

Прочное массивное основание отличается долговечностью и стабильными условиями работы

Длительный срок службы

Прочные регулируемые приспособления для зажима обеспечивают точность работы

Резиновое основание уменьшает передачу вибрации

Пылезащищенный переключатель отличается повышенной долговечностью

Простота замены колеса способствует эффективности и простоте работы





Точило Bosch GBG 35-15 060127A300 разработано для использования в бытовых условиях. Плюсами конструкции является резиновая подкладка под основой, которая поглощает вибрации, пылезащищенный выключатель и низкий уровень шума. Небольшие размеры устройства позволяют разместить его даже в небольшом помещении. Оба диска закрыты металлическими чехлами.