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Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
    Арт. Ю00000019476
    Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
    Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
    Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
    Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
    Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
      Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
      Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
      Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
      Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400
      Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400

      Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019476

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Точило Bosch GBG 60-20 060127A400 используется для качественной обработки деталей. Низкий уровень шума делает работу безопасной для оператора. Высокая скорость вращения дисков повышает эффективность работы. Имеется резиновое основание, которое поглощает вибрации. Переключает защищен от пыли для долговечного использования

        Преимущества

        • Мощный асинхронный двигатель для различных условий работы и применения
        • Компактный литой корпус с герметизированными шарикоподшипниками предотвращает попадание пыли в двигатель
        • Прочное массивное основание отличается долговечностью и стабильными условиями работы
        • Длительный срок службы
        • Прочные регулируемые приспособления для зажима обеспечивают точность работы
        • Резиновое основание уменьшает передачу вибрации
        • Пылезащищенный переключатель отличается повышенной долговечностью
        • Простота замены колеса способствует эффективности и простоте работы