Точило Bosch GBG 60-20 0.601.27A.400

Преимущества

Мощный асинхронный двигатель для различных условий работы и применения

Компактный литой корпус с герметизированными шарикоподшипниками предотвращает попадание пыли в двигатель

Прочное массивное основание отличается долговечностью и стабильными условиями работы

Длительный срок службы

Прочные регулируемые приспособления для зажима обеспечивают точность работы

Резиновое основание уменьшает передачу вибрации

Пылезащищенный переключатель отличается повышенной долговечностью

Простота замены колеса способствует эффективности и простоте работы

Точило Bosch GBG 60-20 060127A400 используется для качественной обработки деталей. Низкий уровень шума делает работу безопасной для оператора. Высокая скорость вращения дисков повышает эффективность работы. Имеется резиновое основание, которое поглощает вибрации. Переключает защищен от пыли для долговечного использования