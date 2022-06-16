Cэндвич-отвод Аквапул, 115/200 мм, 135°
Арт. О00000008446
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Диаметр, мм
|200
|
Количество предметов, шт
|1
- Сэндвич-отвод 115/200 мм, 135 градусов из нержавеющей стали AISI 430 для дымохода является незаменимым элементом системы. Благодаря сэндвич-отводу предоставляется возможность поменять направление дымовыводящей трубы, если нужно обойти имеющееся препятствие, либо для того, чтобы осуществить поворот трубы дымохода в нужное направление. Ведь многие сооружения и здания не позволяют вывести прямую трубу от отопительного оборудования. Именно сэндвичные отводы дымоходов (отрезки труб с разным углом изгиба) позволяют качественно и быстро осуществить подобную задачу, при этом не допустить образования выступов в дымоходных трубах. Производятся такие отводы с помощью цилиндрических секторов, которые соединяются под определенным углом.
Преимущества
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Герметичность
- Высокая устойчивость к температурным и весовым нагрузкам
- Легкость монтажа