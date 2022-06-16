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Cэндвич-отвод Аквапул, 115/200 мм, 135°
5.0
2
Найти аналог
Отводы вентиляционные
    Cэндвич-отвод Аквапул, 115/200 мм, 135°
    Арт. О00000008446
    5.0
    2
    Cэндвич-отвод Аквапул, 115/200 мм, 135°

      Cэндвич-отвод Аквапул, 115/200 мм, 135°

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000008446
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		200
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сэндвич-отвод 115/200 мм, 135 градусов из нержавеющей стали AISI 430 для дымохода является незаменимым элементом системы. Благодаря сэндвич-отводу предоставляется возможность поменять направление дымовыводящей трубы, если нужно обойти имеющееся препятствие, либо для того, чтобы осуществить поворот трубы дымохода в нужное направление. Ведь многие сооружения и здания не позволяют вывести прямую трубу от отопительного оборудования. Именно сэндвичные отводы дымоходов (отрезки труб с разным углом изгиба) позволяют качественно и быстро осуществить подобную задачу, при этом не допустить образования выступов в дымоходных трубах. Производятся такие отводы с помощью цилиндрических секторов, которые соединяются под определенным углом.

        Преимущества

        • Изготовлен из нержавеющей стали
        • Герметичность
        • Высокая устойчивость к температурным и весовым нагрузкам
        • Легкость монтажа