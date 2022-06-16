Cэндвич-отвод Аквапул, 115/200 мм, 135°

Преимущества

Изготовлен из нержавеющей стали

Герметичность

Высокая устойчивость к температурным и весовым нагрузкам

Легкость монтажа

Сэндвич-отвод 115/200 мм, 135 градусов из нержавеющей стали AISI 430 для дымохода является незаменимым элементом системы. Благодаря сэндвич-отводу предоставляется возможность поменять направление дымовыводящей трубы, если нужно обойти имеющееся препятствие, либо для того, чтобы осуществить поворот трубы дымохода в нужное направление. Ведь многие сооружения и здания не позволяют вывести прямую трубу от отопительного оборудования. Именно сэндвичные отводы дымоходов (отрезки труб с разным углом изгиба) позволяют качественно и быстро осуществить подобную задачу, при этом не допустить образования выступов в дымоходных трубах. Производятся такие отводы с помощью цилиндрических секторов, которые соединяются под определенным углом.