Цепь Unisaw Professional Quality 10" 1/4" 1.1мм, 56 звеньев
Арт. 1128328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|10
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Длина шины, см
|25.4
- Цепь Unisaw (10", 1/4", 1,1 мм, 56 звеньев) Professional Quality S2356DL - это скоростная цепь длиной 10", с шагом 1/4" и 1,1 мм (56 звеньев).
Преимущества
- Цепь изготовлена из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN, это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы