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Цепь Unisaw Professional Quality 10" 1/4" 1.1мм, 56 звеньев
5.0
1
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Цепи для бензопил
    Цепь Unisaw Professional Quality 10" 1/4" 1.1мм, 56 звеньев
    Арт. 1128328
    5.0
    1
    Цепь Unisaw Professional Quality 10" 1/4" 1.1мм, 56 звеньев

      Цепь Unisaw Professional Quality 10" 1/4" 1.1мм, 56 звеньев

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128328
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		10
      Длина шины, см
      		25.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь Unisaw (10", 1/4", 1,1 мм, 56 звеньев) Professional Quality S2356DL - это скоростная цепь длиной 10", с шагом 1/4" и 1,1 мм (56 звеньев).

        Преимущества

        • Цепь изготовлена из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN, это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы