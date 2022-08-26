Цепь Unisaw Professional Quality 10" 1/4" 1.1мм, 56 звеньев

Преимущества

Цепь изготовлена из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN, это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы

Цепь Unisaw (10", 1/4", 1,1 мм, 56 звеньев) Professional Quality S2356DL - это скоростная цепь длиной 10", с шагом 1/4" и 1,1 мм (56 звеньев).