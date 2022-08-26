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Цепь OREGON 3/8 VXL-53-1.3мм 91VXL053E
5.0
1
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь OREGON 3/8 VXL-53-1.3мм 91VXL053E
    Арт. X18813273
    5.0
    1
    Цепь OREGON 3/8 VXL-53-1.3мм 91VXL053E

      Цепь OREGON 3/8 VXL-53-1.3мм 91VXL053E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813273
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь низкопрофильная Oregon 91VXL053E отлично подходит для легких профессиональных бензопил с длиной направляющих от 12" до 16" (30-40 см) для выполнения промышленных работ. Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов. Наличие ограничителей глубины пропила в форме клина снижает отдачу. Соединительные звенья Lubrilink и отверстия на хвостовике Lubriwel помогают сохранить масло и равномерно распределить его по всей шине. Конструкция цепи имеет систему гашения вибраций, что позволяет снизить ее на 25%

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость