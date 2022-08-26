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Цепь в бухте комплект Unisaw Professional Quality, 3/8", 1.3, 30.5 метров SG3C100C
4.0
1
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Цепи для бензопил
    Цепь в бухте комплект Unisaw Professional Quality, 3/8", 1.3, 30.5 метров SG3C100C
    Арт. 1128592
    4.0
    1
    Цепь в бухте комплект Unisaw Professional Quality, 3/8", 1.3, 30.5 метров SG3C100C

      Цепь в бухте комплект Unisaw Professional Quality, 3/8", 1.3, 30.5 метров SG3C100C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128592
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, см
      		3050
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь в бухте комплект Professional Quality (3/8"; 1.3 мм; 30.5 м) Unisaw SE3L100C используется в профессиональных и бытовых пилах.

        Преимущества

        • Изготовление звеньев из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN (Германия), что гарантирует высокую износостойкость и длительный срок эксплуатации в любых климатических условиях
        • Покрытие режущих звеньев твердым промышленным хромом, что обеспечивает прочную режущую кромку и высокое качество резки
        • Звенья цепи проходят дробеструйную обработку - бомбардировку мелкими сферическими частицами (дробью) , что позволяет получить повышенную прочность, стойкость к растяжению и разрыву
        • 4-этапная индукционная термическая обработка заклепок обеспечивает им оптимальную твердость, что гарантируют надежность соединения всех звеньев