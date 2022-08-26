Цепь в бухте комплект Unisaw Professional Quality, 3/8", 1,1, 30.5 метров SE1S100C

Преимущества

Звенья цепей изготовлены из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN (Германия) , это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы в любых климатических условиях

Режущие звенья цепей имеют покрытие твердым промышленным хромом, поэтому они имеют прочную режущую кромку и высокое качество резки

Заклепки с 4-этапной индукционной термической обработкой имеют оптимальную твердость, гарантируют надежность соединения всех звеньев

Дробеструйная обработка звеньев цепи - бомбардировка мелкими сферическими частицами (дробью) позволила получить повышенную прочность, стойкость к растяжению и разрыву

Контроль качества на всех этапах производства, заводская заточка и полная готовность цепи к работе

Пильная цепь в бухте Unisaw Professional Quality SE1S100C - скоростная низкопрофильная цепь для бензопил, предназначенная для бытового и профессионального применения.Шаг 3/8”.Толщина направляющего звена 1,1 мм.