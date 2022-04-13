Диск для триммера Stihl 41127134100 (3 лопасти, 250 мм, для FS80/85/120)

Нож для триммеров Штиль с тремя режущими кромками из прочной стали для густой поросли. Предназначен для удаления жесткой и свалявшейся травы, а также прореживания и подрезки колючих изгородей и кустарников. Подходит для мотокос Stihl FS-80,87,90,100,130. Диаметр 250 мм.

