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Диск для триммера Stihl 41127134100 (3 лопасти, 250 мм, для FS80/85/120)
5.0
2
4 490 ₽
Ножи для триммеров
    Диск для триммера Stihl 41127134100 (3 лопасти, 250 мм, для FS80/85/120)
    Арт. X186125278
    5.0
    2
    Диск для триммера Stihl 41127134100 (3 лопасти, 250 мм, для FS80/85/120)

      Диск для триммера Stihl 41127134100 (3 лопасти, 250 мм, для FS80/85/120)

      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125278
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		250
      Все характеристики
      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить