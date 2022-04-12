Нож для триммера Stihl 40017133812 (2 лопасти, 260 мм, FS94/130)
Арт. X18612509110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|нож для триммера
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Внешний диаметр, мм
|260
- Нож для травы STIHL с 2 режущими лопастями, изготовлено из износостойкого материала, можно устанавливать с 2-х сторон, для меньшего износа. Отлично подходит для густой травы, жесткой поросли, можно использовать для скашивания камыша. Диаметр полотна 260 мм. Подходит для триммеров STIHL FS 94-250.