Нож для триммера Stihl 40017133812 (2 лопасти, 260 мм, FS94/130)

Нож для травы STIHL с 2 режущими лопастями, изготовлено из износостойкого материала, можно устанавливать с 2-х сторон, для меньшего износа. Отлично подходит для густой травы, жесткой поросли, можно использовать для скашивания камыша. Диаметр полотна 260 мм. Подходит для триммеров STIHL FS 94-250.

