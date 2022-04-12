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Нож для триммера Stihl 40017133812 (2 лопасти, 260 мм, FS94/130)
4.0
1
Найти аналог
Ножи для триммеров
    Нож для триммера Stihl 40017133812 (2 лопасти, 260 мм, FS94/130)
    Арт. X18612509110
    4.0
    1
    Нож для триммера Stihl 40017133812 (2 лопасти, 260 мм, FS94/130)

      Нож для триммера Stihl 40017133812 (2 лопасти, 260 мм, FS94/130)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612509110
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		260
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож для травы STIHL с 2 режущими лопастями, изготовлено из износостойкого материала, можно устанавливать с 2-х сторон, для меньшего износа. Отлично подходит для густой травы, жесткой поросли, можно использовать для скашивания камыша. Диаметр полотна 260 мм. Подходит для триммеров STIHL FS 94-250.