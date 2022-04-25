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Экран к ванне Тритон Стандарт 160 ЭКО
5.0
2
2 082 ₽
Фолдоны
    Экран к ванне Тритон Стандарт 160 ЭКО
    Арт. X169154406
    5.0
    2
    Экран к ванне Тритон Стандарт 160 ЭКО

      Экран к ванне Тритон Стандарт 160 ЭКО

      2 082 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169154406
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		экран
      Вес, кг
      		2.6
      Все характеристики
      2 082 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Экран к ванне Тритон Стандарт 160 ЭКО

        Преимущества

        • Прочность, которая обеспечивается установленным каркасом из жесткого материала — это гарантирует прочность используемой конструкции, и ее долголетнюю службу
        • Современные материалы, применяемые для изготовления экрана достаточно качественные, что предотвращает появление коррозии и окисления