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Экран к ванне Тритон Стандарт 170 ЭКО Н0000099298
5.0
1
3 035 ₽
Фолдоны
    Экран к ванне Тритон Стандарт 170 ЭКО Н0000099298
    Арт. X169154352
    5.0
    1
    Экран к ванне Тритон Стандарт 170 ЭКО Н0000099298

      Экран к ванне Тритон Стандарт 170 ЭКО Н0000099298

      3 035 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169154352
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		экран
      Вес, кг
      		2.7
      Все характеристики
      3 035 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Экран к ванне Стандарт Triton 170 ЭКО пригодится, чтобы скрыть каркас или систему трубопровода. Такая нетрудная процедура придает ванной более эстетичный и аккуратный вид, а также обеспечивает безопасность, если в доме находятся дети или домашние животные. Экран выполнен из акрилового полотна, прочного и надежного. Он легок в установке, не требует специального ухода и условий. К тому же, Triton ЭКО 170 имеет универсальную окраску и приятный глазу дизайн, подходящие любой ванной комнате. С ним ванна будет выглядеть завершенной, и дольше останется чистой снаружи и внутри.

        Преимущества экрана к ванне Стандарт Triton 170 ЭКО Н0000099298:

        • Элегантность;
        • Удобство;
        • Простота.

        Комплектация:

        • Экран;
        • Упаковка.