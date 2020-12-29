Экран к ванне Тритон Стандарт 170 ЭКО Н0000099298

Экран к ванне Стандарт Triton 170 ЭКО пригодится, чтобы скрыть каркас или систему трубопровода. Такая нетрудная процедура придает ванной более эстетичный и аккуратный вид, а также обеспечивает безопасность, если в доме находятся дети или домашние животные. Экран выполнен из акрилового полотна, прочного и надежного. Он легок в установке, не требует специального ухода и условий. К тому же, Triton ЭКО 170 имеет универсальную окраску и приятный глазу дизайн, подходящие любой ванной комнате. С ним ванна будет выглядеть завершенной, и дольше останется чистой снаружи и внутри.

Преимущества экрана к ванне Стандарт Triton 170 ЭКО Н0000099298:

Элегантность;

Удобство;

Простота.

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