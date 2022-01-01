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Электрический конвектор Nobo C4F 10 XSC
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Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo C4F 10 XSC
    Арт. 704239129
    Электрический конвектор Nobo C4F 10 XSC
    Электрический конвектор Nobo C4F 10 XSC
      Электрический конвектор Nobo C4F 10 XSC
      Электрический конвектор Nobo C4F 10 XSC

      Электрический конвектор Nobo C4F 10 XSC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704239129

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		400х675х55
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Nobo C4F 10 XSC - компактный и удобный прибор, предназначенный для обогрева небольших помещений. Возможно использование конвектора для дополнительного обогрева. Прибор оснащен электронным термостатом, который увеличивает удобство эксплуатации за счет комфортного поддержания необходимой температуры в комнате и точности контроля температуры воздуха.

        Преимущества

        • Термостат обеспечивает точность поддержания заданной температуры до 0,1 градуса
        • Защита от перегрева увеличивает надежность и долговечность эксплуатации конвектора
        • Прибор безопасен для домашних животных и детей
        • Во время обогрева помещения конвектор не сжигает кислород
        • Экономичность потребления электроэнергии
        • Для настенного монтажа в комплекте поставляются кронштейны
        • Возможна установка конвектора на пол при помощи специальных ножек (не поставляются в комплекте)