Преимущества

Термостат обеспечивает точность поддержания заданной температуры до 0,1 градуса

Защита от перегрева увеличивает надежность и долговечность эксплуатации конвектора

Прибор безопасен для домашних животных и детей

Во время обогрева помещения конвектор не сжигает кислород

Экономичность потребления электроэнергии

Для настенного монтажа в комплекте поставляются кронштейны

Возможна установка конвектора на пол при помощи специальных ножек (не поставляются в комплекте)

Электрический конвектор Nobo C4F 10 XSC - компактный и удобный прибор, предназначенный для обогрева небольших помещений. Возможно использование конвектора для дополнительного обогрева. Прибор оснащен электронным термостатом, который увеличивает удобство эксплуатации за счет комфортного поддержания необходимой температуры в комнате и точности контроля температуры воздуха.