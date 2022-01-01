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Электрический конвектор Nobo C4E 15
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Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo C4E 15
    Арт. 704305228
    Электрический конвектор Nobo C4E 15
    Электрический конвектор Nobo C4E 15
      Электрический конвектор Nobo C4E 15
      Электрический конвектор Nobo C4E 15

      Электрический конвектор Nobo C4E 15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305228

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		400х975х55
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Nobo C4E 15 имеет класс защиты IP24, что позволяет устанавливать прибор в ванных комнатах. Простота установки конвектора достигается за счет кронштейнов для настенного крепления (поставляются в комплекте). Встроенный предохранитель от перегрева увеличивает надежность и безопасность эксплуатации конвектора.

        Преимущества

        • Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванные комнаты
        • Предохранитель от перегрева обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации прибора
        • Встроенный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима в комнате
        • Термостат обеспечивает точность контроля температуры в комнате
        • Экономичность расхода электроэнергии
        • Конвектор не сжигает кислород при обогреве помещения
        • Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно
        • Прибор безопасен для детей и домашних животных