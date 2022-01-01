Электрический конвектор Nobo C4E 15

Преимущества

Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванные комнаты

Предохранитель от перегрева обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации прибора

Встроенный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима в комнате

Термостат обеспечивает точность контроля температуры в комнате

Экономичность расхода электроэнергии

Конвектор не сжигает кислород при обогреве помещения

Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно

Прибор безопасен для детей и домашних животных

Конвектор Nobo C4E 15 имеет класс защиты IP24, что позволяет устанавливать прибор в ванных комнатах. Простота установки конвектора достигается за счет кронштейнов для настенного крепления (поставляются в комплекте). Встроенный предохранитель от перегрева увеличивает надежность и безопасность эксплуатации конвектора.