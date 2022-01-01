Электрический конвектор Nobo C4E 15
Арт. 704305228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Норвегия
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Родина бренда
|Норвегия
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Габариты, мм
|400х975х55
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Nobo C4E 15 имеет класс защиты IP24, что позволяет устанавливать прибор в ванных комнатах. Простота установки конвектора достигается за счет кронштейнов для настенного крепления (поставляются в комплекте). Встроенный предохранитель от перегрева увеличивает надежность и безопасность эксплуатации конвектора.
Преимущества
- Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванные комнаты
- Предохранитель от перегрева обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации прибора
- Встроенный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима в комнате
- Термостат обеспечивает точность контроля температуры в комнате
- Экономичность расхода электроэнергии
- Конвектор не сжигает кислород при обогреве помещения
- Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно
- Прибор безопасен для детей и домашних животных