Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC
Арт. 704239126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Норвегия
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Родина бренда
|Норвегия
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Габариты, мм
|200х1375x55
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC оснащен защитой от перегрева и термостатом, обеспечивающим поддержание заданного температурного режима. Данный прибор не сжигает кислород при обогреве. Конвектор экономичен в плане расхода электроэнергии. Для удобства настенного монтажа прибор комплектуется креплениями.
Преимущества
- В комплекте поставляются кронштейны для крепления на стену
- Защита от перегрева обеспечивает безопасность эксплуатации прибора
- Конвектор экономичен в плане потребления электроэнергии
- Во время обогрева прибор не сжигает кислород
- Конвектор безопасен для детей и домашних животных