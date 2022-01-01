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Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC
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Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC
    Арт. 704239126
    Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC
    Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC
      Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC
      Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC

      Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704239126

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		200х1375x55
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC оснащен защитой от перегрева и термостатом, обеспечивающим поддержание заданного температурного режима. Данный прибор не сжигает кислород при обогреве. Конвектор экономичен в плане расхода электроэнергии. Для удобства настенного монтажа прибор комплектуется креплениями. 

        Преимущества

        • В комплекте поставляются кронштейны для крепления на стену
        • Защита от перегрева обеспечивает безопасность эксплуатации прибора
        • Конвектор экономичен в плане потребления электроэнергии
        • Во время обогрева прибор не сжигает кислород
        • Конвектор безопасен для детей и домашних животных