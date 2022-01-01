Преимущества

В комплекте поставляются кронштейны для крепления на стену

Защита от перегрева обеспечивает безопасность эксплуатации прибора

Конвектор экономичен в плане потребления электроэнергии

Во время обогрева прибор не сжигает кислород

Конвектор безопасен для детей и домашних животных

Электрический конвектор Nobo С2F 10 XSC оснащен защитой от перегрева и термостатом, обеспечивающим поддержание заданного температурного режима. Данный прибор не сжигает кислород при обогреве. Конвектор экономичен в плане расхода электроэнергии. Для удобства настенного монтажа прибор комплектуется креплениями.