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Гильотина ножная Stalex Q01-1.6x1320B
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Электромеханические гильотины
    Гильотина ножная Stalex Q01-1.6x1320B
    Арт. stalex_5944
    Гильотина ножная Stalex Q01-1.6x1320B

      Гильотина ножная Stalex Q01-1.6x1320B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_5944

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Рабочая длина, мм
      		1320
      Макс. толщина листового металла, мм
      		1.6
      Габариты, мм
      		1800х600х1200
      Вес, кг
      		470
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полностью сварная конструкция данной гильотины чрезвычайно устойчивая и надежная. При использовании станка на производстве можно достичь значительного снижения трудозатрат за счет отличных режущих качеств оборудования и несложного управления. Модель оснащена резаками из высокоуглеродистой стали и механизмом надежного прижима листа. Гильотина имеет ограничитель глубины подачи заготовки до 800 мм и ножную педаль. Особенности и преимущества:
        • полностью сварная стальная конструкция;
        • прижим фиксирует лист перед моментом рубки;
        • упор для фиксации листа по двум сторонам станка (2 места);
        • высокая режущая способность (угол наклона лезвия – около 5 );
        • ножи из высокоуглеродистой стали;
        • передние удлинители – 625 мм в стандартной комплектации (2 удлинителя, 4 позиции для установки удлинителей);
        • ограничитель глубины подачи материала – до 800мм в стандартной комплектации;
        • узел регулировки зазора между ножами (салазки + упор);
        • простая регулировка положения ножной педали;
        • регулировка прогиба ножа и/или середины балки для увеличенной жёсткости (усилитель жёсткости).