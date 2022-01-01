Гильотина гидравлическая Stalex HQ01-2x1320B

Гидравлическое управление, быстрая и эффективная резка листа.

Четыре позиции для двух передних удлинителей поддержки листа к рабочему столу – 400мм.

Рабочий ход ножа ограничен и регулируется двумя концевиками (первый концевик регулирует ход ножа вниз, другой концевик регулирует ход ножа вверх).

Регулировка прогиба верхней балки ножа.

Регулировка зазора между лезвиями (направляющими).

Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.

Предварительный прижим материала перед моментом резки.

Масленый бак с термометром – уровнем.

Гидрораспределитель – гидрорегулятор давления, насос, электромагнитный (соленоидный) клапан, 2 гидроцилиндра.

Регулировка зазора между ножами (с двух сторон).

Механическая регулировка заднего упора, для точной повторяемости.

Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 800мм.

Направляющие заднего упора имеют мерные линейки.

Данный станок предназначен обработки металлических пластин, изготовления электрического оборудования, автомобильной отрасли и т.д. Данный станок оснащен гидравлическим приводом, который обеспечивает плавность хода. Основные компоненты, такие как рама станка, рама верхнего лезвия, рабочий стол и т.д. изготовлены из сваренных стальных пластин, что обеспечивает высокую прочность конструкции, хороший внешний вид, компактность, безопасность и надежность. Особенности и преимущества: