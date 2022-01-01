Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гильотина гидравлическая Stalex HQ01-2x1320B
Найти аналог
Электромеханические гильотины
    Гильотина гидравлическая Stalex HQ01-2x1320B
    Арт. stalex_12975
    Гильотина гидравлическая Stalex HQ01-2x1320B

      Гильотина гидравлическая Stalex HQ01-2x1320B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_12975

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Мощность, кВт
      		1.5
      Рабочая длина, мм
      		1320
      Макс. толщина листового металла, мм
      		2
      Габариты, мм
      		1900х650х1300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данный станок предназначен обработки металлических пластин, изготовления электрического оборудования, автомобильной отрасли и т.д. Данный станок оснащен гидравлическим приводом, который обеспечивает плавность хода. Основные компоненты, такие как рама станка, рама верхнего лезвия, рабочий стол и т.д. изготовлены из сваренных стальных пластин, что обеспечивает высокую прочность конструкции, хороший внешний вид, компактность, безопасность и надежность. Особенности и преимущества:
        • Гидравлическое управление, быстрая и эффективная резка листа.
        • Четыре позиции для двух передних удлинителей поддержки листа к рабочему столу – 400мм.
        • Рабочий ход ножа ограничен и регулируется двумя концевиками (первый концевик регулирует ход ножа вниз, другой концевик регулирует ход ножа вверх).
        • Регулировка прогиба верхней балки ножа.
        • Регулировка зазора между лезвиями (направляющими).
        • Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.
        • Предварительный прижим материала перед моментом резки.
        • Масленый бак с термометром – уровнем.
        • Гидрораспределитель – гидрорегулятор давления, насос, электромагнитный (соленоидный) клапан, 2 гидроцилиндра.
        • Регулировка зазора между ножами (с двух сторон).
        • Механическая регулировка заднего упора, для точной повторяемости.
        • Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 800мм.
        • Направляющие заднего упора имеют мерные линейки.