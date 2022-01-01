Гильотина гидравлическая Stalex HQ01-2x1320B
Арт. stalex_12975
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|1.5
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Рабочая длина, мм
|1320
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Макс. толщина листового металла, мм
|2
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Габариты, мм
|1900х650х1300
- Данный станок предназначен обработки металлических пластин, изготовления электрического оборудования, автомобильной отрасли и т.д. Данный станок оснащен гидравлическим приводом, который обеспечивает плавность хода. Основные компоненты, такие как рама станка, рама верхнего лезвия, рабочий стол и т.д. изготовлены из сваренных стальных пластин, что обеспечивает высокую прочность конструкции, хороший внешний вид, компактность, безопасность и надежность. Особенности и преимущества:
- Гидравлическое управление, быстрая и эффективная резка листа.
- Четыре позиции для двух передних удлинителей поддержки листа к рабочему столу – 400мм.
- Рабочий ход ножа ограничен и регулируется двумя концевиками (первый концевик регулирует ход ножа вниз, другой концевик регулирует ход ножа вверх).
- Регулировка прогиба верхней балки ножа.
- Регулировка зазора между лезвиями (направляющими).
- Переносная ножная педаль, позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа.
- Предварительный прижим материала перед моментом резки.
- Масленый бак с термометром – уровнем.
- Гидрораспределитель – гидрорегулятор давления, насос, электромагнитный (соленоидный) клапан, 2 гидроцилиндра.
- Регулировка зазора между ножами (с двух сторон).
- Механическая регулировка заднего упора, для точной повторяемости.
- Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 800мм.
- Направляющие заднего упора имеют мерные линейки.