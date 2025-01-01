Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гильотина ручная Stalex Q01-1.25х2000
Найти аналог
Электромеханические гильотины
    Гильотина ручная Stalex Q01-1.25х2000
    Арт. stalex_12
    Гильотина ручная Stalex Q01-1.25х2000

      Гильотина ручная Stalex Q01-1.25х2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_12

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Рабочая длина, мм
      		2000
      Макс. толщина листового металла, мм
      		1.25
      Вес, кг
      		511
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Механические гильотины Stalex Q01 предназначены для резки листового материала из стали, цветных металлов и их сплавов. Идеально подходят для кровельных и жестяных работ. Принцип действия основан на рубящем движения плоского косого ножа, приводимого в движение механическим приводом. Особенности:
        • полностью сварная стальная конструкция. 
        • высокая режущая способность, снижающая трудозатраты. 
        • ножи из высокоуглеродистой стали. 
        • ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации.