Гильотина ручная Stalex Q01-1.25х2000
Арт. stalex_12
Характеристики
|
Производитель
|
Рабочая длина, мм
|2000
|
Макс. толщина листового металла, мм
|1.25
|
Вес, кг
|511
- Механические гильотины Stalex Q01 предназначены для резки листового материала из стали, цветных металлов и их сплавов. Идеально подходят для кровельных и жестяных работ. Принцип действия основан на рубящем движения плоского косого ножа, приводимого в движение механическим приводом. Особенности:
- полностью сварная стальная конструкция.
- высокая режущая способность, снижающая трудозатраты.
- ножи из высокоуглеродистой стали.
- ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации.