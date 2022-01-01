Гильотина ручная электромеханическая для резки листового металла Stalex 3000

Удобные, прочные и функциональные модели режущих станков STALEX будут незаменимы в условиях производств, осуществляющих изготовление изделий из стальных листов до 1,25 мм толщиной, а также из медных, алюминиевых и латунных заготовок до 1,5 мм. Гильотины имеют ручное управление и комплектуются ограничителями глубины подачи заготовки, цельными резаками (ножами), заточенными с четырех сторон, зажимами для заготовок, которые необходимы в процессе резки. Кроме того, в моделях предусмотрена специальная выдвижная передняя опора, позволяющая удлинить рабочую поверхность на 35 см.