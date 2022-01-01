Горелка ПТК ГВ 500 Имод.К

Преимущества

Удобная рукоятка

Курковый рычаг

Регулировка мощности

Длительный срок службы КЕДР ГВ-500 1190002

Кровельная горелка 550 мм (вентиль, рычаг) КЕДР ГВ-500 1190002 функционирует в диапазоне давления газа от 10 до 20 атмосфер. Также инструмент подойдет при сушке ЖБИ, литейных форм, кладки. Имеется регулировка мощности для работы с различными типами материалов