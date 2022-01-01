Горелка ПТК ГВ 500 Имод.К
Арт. X113747
Характеристики
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Производитель
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Применение
|нагрев, сушка
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Диаметр ниппеля, мм
|9
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Длина, мм
|500
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Рабочий газ
|метан, пропан-бутан
- Кровельная горелка 550 мм (вентиль, рычаг) КЕДР ГВ-500 1190002 функционирует в диапазоне давления газа от 10 до 20 атмосфер. Также инструмент подойдет при сушке ЖБИ, литейных форм, кладки. Имеется регулировка мощности для работы с различными типами материалов
Преимущества
- Удобная рукоятка
- Курковый рычаг
- Регулировка мощности
- Длительный срок службы КЕДР ГВ-500 1190002