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Горелка ПТК ГВ 500 Имод.К
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Кровельные горелки
    Горелка ПТК ГВ 500 Имод.К
    Арт. X113747
    Горелка ПТК ГВ 500 Имод.К

      Горелка ПТК ГВ 500 Имод.К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X113747

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Применение
      		нагрев, сушка
      Диаметр ниппеля, мм
      		9
      Длина, мм
      		500
      Рабочий газ
      		метан, пропан-бутан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кровельная горелка 550 мм (вентиль, рычаг) КЕДР ГВ-500 1190002 функционирует в диапазоне давления газа от 10 до 20 атмосфер. Также инструмент подойдет при сушке ЖБИ, литейных форм, кладки. Имеется регулировка мощности для работы с различными типами материалов

        Преимущества

        • Удобная рукоятка
        • Курковый рычаг
        • Регулировка мощности
        • Длительный срок службы КЕДР ГВ-500 1190002