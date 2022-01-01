Горелка ПТК ГВ 850 Имод.К

Горелка ГВ-850, предназначена для нагрева до 300 С изделий из черных и цветных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала при производстве гидроизоля-ции в различных сооружениях. Горелка применяется так же для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушки железо-бетонных панелей и кирпичной кладки.Технические характеристики:Горючий газ Пропан Мощность теплового потока, кВт 41 Условный проход резино-тканевого рукава, мм 6;9 Вес горелки, кг 0,81 Длина, мм 850