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Горелка ПТК ГВ 850 Имод.К
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Кровельные горелки
    Горелка ПТК ГВ 850 Имод.К
    Арт. X113748
    Горелка ПТК ГВ 850 Имод.К

      Горелка ПТК ГВ 850 Имод.К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X113748

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка ГВ-850, предназначена для нагрева до 300 С изделий из черных и цветных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала при производстве гидроизоля-ции в различных сооружениях. Горелка применяется так же для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушки железо-бетонных панелей и кирпичной кладки.Технические характеристики:Горючий газ Пропан Мощность теплового потока, кВт 41 Условный проход резино-тканевого рукава, мм 6;9 Вес горелки, кг 0,81 Длина, мм 850