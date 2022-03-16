Витые грабли (12 зубьев, без черенка)
Арт. Х1308494
Характеристики
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Тип инструмента
|витые грабли
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Черенок в комплекте
|Нет
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Ширина обработки, мм
|100
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Макс. длина, мм
|360
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Телескопическая ручка
|Нет
- Витые грабли без черенка 12-зубьев изготовлены из стали марки Ст3, стойкой к механическим повреждениям, и покрыты краской. Предназначены для рыхления, очистки и аэрации почвы, а также для выравнивания грядок.
Преимущества
- Высокопрочный материал - сталь
- Простота эксплуатации витых грабель без черенка 12-зубьев