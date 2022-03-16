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Витые грабли (12 зубьев, без черенка)
4.5
2
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Грабли
    Витые грабли (12 зубьев, без черенка)
    Арт. Х1308494
    4.5
    2
    Витые грабли (12 зубьев, без черенка)

      Витые грабли (12 зубьев, без черенка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308494
      4.5
      2

      Характеристики

      Тип инструмента
      		витые грабли
      Черенок в комплекте
      		Нет
      Ширина обработки, мм
      		100
      Макс. длина, мм
      		360
      Телескопическая ручка
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Витые грабли без черенка 12-зубьев изготовлены из стали марки Ст3, стойкой к механическим повреждениям, и покрыты краской. Предназначены для рыхления, очистки и аэрации почвы, а также для выравнивания грядок.

        Преимущества 

        • Высокопрочный материал - сталь
        • Простота эксплуатации витых грабель без черенка 12-зубьев