Витые грабли (12 зубьев, без черенка)

Преимущества

Высокопрочный материал - сталь

Простота эксплуатации витых грабель без черенка 12-зубьев

Витые грабли без черенка 12-зубьев изготовлены из стали марки Ст3, стойкой к механическим повреждениям, и покрыты краской. Предназначены для рыхления, очистки и аэрации почвы, а также для выравнивания грядок.