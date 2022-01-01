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Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312
    Арт. X16913998
    Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312
    Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312
      Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312
      Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312

      Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16913998

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Дания
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колодезный насос GRUNDFOS SBA 3-45AW 97896312 – полезное приспособление для водоснабжения частных домов и дач. Используется для перекачивания чистой воды из колодцев и накопительных баков. Он готов к работе сразу после установки и подключения к электросети. Легок в управлении, оснащен устройствами для безопасной и бесперебойной работы: защитой от перегрева, фильтром воды, поплавковым выключателем. Оборудован датчиком протока и реле давления, поэтому не требует установки дополнительных приборов. Погружной насос GRUNDFOS SBA 3-45AW характеризуется устойчивостью к ржавчине, ударопрочностью, что гарантирует его долгий срок эксплуатации. Допускается погружение насосной части на глубину до 10 метров. В Интернет-магазине “Бигам” насос GRUNDFOS SBA 3-45AW купить можно с доставкой на дом.

        Преимущества

        • Высокая надежность
        • Автоматический перезапуск
        • Бесшумность работы
        • Реле давления
        • Поплавковый выключатель
        • Защита двигателя от перегрева
        • Фильтр из нержавеющей стали
        • Долгий срок службы

        Комплектация

        • Насос
        • Поплавковый выключатель
        • Шланг
        • Поплавковый сетчатый фильтр
        • Кабель
        • Инструкция
        • Упаковка