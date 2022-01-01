Колодезный насос GRUNDFOS SBA 3-45AW 97896312 – полезное приспособление для водоснабжения частных домов и дач. Используется для перекачивания чистой воды из колодцев и накопительных баков. Он готов к работе сразу после установки и подключения к электросети. Легок в управлении, оснащен устройствами для безопасной и бесперебойной работы: защитой от перегрева, фильтром воды, поплавковым выключателем. Оборудован датчиком протока и реле давления, поэтому не требует установки дополнительных приборов. Погружной насос GRUNDFOS SBA 3-45AW характеризуется устойчивостью к ржавчине, ударопрочностью, что гарантирует его долгий срок эксплуатации. Допускается погружение насосной части на глубину до 10 метров. В Интернет-магазине “Бигам” насос GRUNDFOS SBA 3-45AW купить можно с доставкой на дом.

Преимущества

Высокая надежность

Автоматический перезапуск

Бесшумность работы

Реле давления

Поплавковый выключатель

Защита двигателя от перегрева

Фильтр из нержавеющей стали

Долгий срок службы

Комплектация