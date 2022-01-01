Насос Grundfos SBA 3-45AW 97896312
Арт. X16913998
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Дания
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Колодезный насос GRUNDFOS SBA 3-45AW 97896312 – полезное приспособление для водоснабжения частных домов и дач. Используется для перекачивания чистой воды из колодцев и накопительных баков. Он готов к работе сразу после установки и подключения к электросети. Легок в управлении, оснащен устройствами для безопасной и бесперебойной работы: защитой от перегрева, фильтром воды, поплавковым выключателем. Оборудован датчиком протока и реле давления, поэтому не требует установки дополнительных приборов. Погружной насос GRUNDFOS SBA 3-45AW характеризуется устойчивостью к ржавчине, ударопрочностью, что гарантирует его долгий срок эксплуатации. Допускается погружение насосной части на глубину до 10 метров. В Интернет-магазине “Бигам” насос GRUNDFOS SBA 3-45AW купить можно с доставкой на дом.
Преимущества
- Высокая надежность
- Автоматический перезапуск
- Бесшумность работы
- Реле давления
- Поплавковый выключатель
- Защита двигателя от перегрева
- Фильтр из нержавеющей стали
- Долгий срок службы
Комплектация
- Насос
- Поплавковый выключатель
- Шланг
- Поплавковый сетчатый фильтр
- Кабель
- Инструкция
- Упаковка