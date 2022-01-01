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Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
Найти аналог
Сверлильные станки
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
    Арт. jet_264
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
    Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22

      Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_264

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		2100
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22 – самый компактный в своей серии и предназначен для малогабаритных помещений. Будет отличным помощником при засверливании в металлических заготовках.

        Преимущества

        • Рабочие вибрации сведены к минимуму из-за массивности конструкции и специальных шестерен
        • Шпиндель может вращаться в обес стороны
        • Специальный рычаг для быстрого извлечения инструмента