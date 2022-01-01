Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22
Арт. jet_264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|2100
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Напряжение сети, В
|380
- Редукторный сверлильный станок Jet GHD-22 – самый компактный в своей серии и предназначен для малогабаритных помещений. Будет отличным помощником при засверливании в металлических заготовках.
Преимущества
- Рабочие вибрации сведены к минимуму из-за массивности конструкции и специальных шестерен
- Шпиндель может вращаться в обес стороны
- Специальный рычаг для быстрого извлечения инструмента