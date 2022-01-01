JET HVBS-56M Ленточнопильный станок

Модель представляет собой ленточнопильный станок да пиления металлических заготовок. Станок рассчитан на мелкосерийное производство, пригоден для индивидуальной работы. Модель рассчитана на обработку металлических заготовок диаметром до 125 мм, оснащена тяжелой рамой, которая в процессе работы опускается в ручном режиме непосредственно оператором. Конструкция станка соответствует оборудованию американского типа, предназначена для распила заготовок под прямым углом. Пиление заготовок под разными углами осуществляется за счет поворота губок тисков в диапазоне 0-45 градусов.

Особенности:

модель американского типа;

опускание пильной рамы вручную;

небольшой вес и компактные габариты;

автоматическое отключение после окончания сквозного распила;

3 скорости движения полотна. Комплектация: