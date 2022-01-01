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JET HVBS-56M Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET HVBS-56M Ленточнопильный станок
    Арт. jet_176
    JET HVBS-56M Ленточнопильный станок
    JET HVBS-56M Ленточнопильный станок
    JET HVBS-56M Ленточнопильный станок
    JET HVBS-56M Ленточнопильный станок
      JET HVBS-56M Ленточнопильный станок
      JET HVBS-56M Ленточнопильный станок
      JET HVBS-56M Ленточнопильный станок
      JET HVBS-56M Ленточнопильный станок

      JET HVBS-56M Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_176

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		50
      Габариты, мм
      		1100x500x1450
      Размер пильной ленты, мм
      		13x0.65x1640
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель представляет собой ленточнопильный станок да пиления металлических заготовок. Станок рассчитан на мелкосерийное производство, пригоден для индивидуальной работы. Модель рассчитана на обработку металлических заготовок диаметром до 125 мм, оснащена тяжелой рамой, которая в процессе работы опускается в ручном режиме непосредственно оператором. Конструкция станка соответствует оборудованию американского типа, предназначена для распила заготовок под прямым углом. Пиление заготовок под разными углами осуществляется за счет поворота губок тисков в диапазоне 0-45 градусов.

        Особенности:

        • модель американского типа;
        • опускание пильной рамы вручную;
        • небольшой вес и компактные габариты;
        • автоматическое отключение после окончания сквозного распила;
        • 3 скорости движения полотна.
        Комплектация:

        • Биметаллическое ленточное полотно М42 13x0,65x1640 мм, 10/14 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Опорные ножки.