Jet JWP-16 OS HH — рейсмусовый станок для интенсивной профессиональной эксплуатации, имеющий конструкцию, аналогичную Jet JWP-16OS, но с иным строгальным барабаном и более мощным двигателем. Вместо трёх перетачиваемых прямых лезвий у модификации «HH» установлено 90 твердосплавных четырехгранных режущих сегмента. Они расположены в несколько спиралей и имеют специальную скругленную форму, позволяющую производить чистовое строгание. Ножи входят в заготовку поочередно и под наклоном, что исключает ударные нагрузки. Вибрации и шум ниже, сучки срезаются, а не скалываются – очевидные и решающие преимущества для профессионалов, интенсивно эксплуатирующих рейсмус. Дополнительный аргумент – большой ресурс и простота обслуживания. Поврежденные сегменты можно до четырёх раз переворачивать, и то лишь те, которые нуждаются в этом. После снятия и установки не нужно производить никаких регулировок. Поскольку стружка отходит менее крупная, несколько снижаются требования к системе аспирации. Массивная и жёсткая конструкция этого станка удачна и сама по себе, без учета преимуществ технологии helical, и показала себя с наилучшей стороны. Механизм подачи с двумя скоростями, валы металлические (первый с насечками, второй гладкий), основной чугунный стол и съёмные удлинители имеют ролики для снижения трения заготовки. Строгальный модуль установлен на четырёх колоннах с регулировкой по высоте маховиком и винтовым фиксатором. Особенноcти:

Строгальный вал helical

2-ступенчатая регулировка скорости подачи

Металлические подающие валы

Рейсмусовый стол с роликами

Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком

Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы