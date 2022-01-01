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JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;
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Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;
    Арт. jet_368
    JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;
    JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;
    JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;
    JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;
      JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;
      JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;
      JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;
      JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;

      JET JWP-16 OS HH Рейсмусовый станок со строгальным валом &quot;helical&quot;

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_368

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		4900
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		1220x813x1295
      Толщина ножа, мм
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JWP-16 OS HH — рейсмусовый станок для интенсивной профессиональной эксплуатации, имеющий конструкцию, аналогичную Jet JWP-16OS, но с иным строгальным барабаном и более мощным двигателем. Вместо трёх перетачиваемых прямых лезвий у модификации «HH» установлено 90 твердосплавных четырехгранных режущих сегмента. Они расположены в несколько спиралей и имеют специальную скругленную форму, позволяющую производить чистовое строгание. Ножи входят в заготовку поочередно и под наклоном, что исключает ударные нагрузки. Вибрации и шум ниже, сучки срезаются, а не скалываются – очевидные и решающие преимущества для профессионалов, интенсивно эксплуатирующих рейсмус. Дополнительный аргумент – большой ресурс и простота обслуживания. Поврежденные сегменты можно до четырёх раз переворачивать, и то лишь те, которые нуждаются в этом. После снятия и установки не нужно производить никаких регулировок. Поскольку стружка отходит менее крупная, несколько снижаются требования к системе аспирации. Массивная и жёсткая конструкция этого станка удачна и сама по себе, без учета преимуществ технологии helical, и показала себя с наилучшей стороны. Механизм подачи с двумя скоростями, валы металлические (первый с насечками, второй гладкий), основной чугунный стол и съёмные удлинители имеют ролики для снижения трения заготовки. Строгальный модуль установлен на четырёх колоннах с регулировкой по высоте маховиком и винтовым фиксатором. Особенноcти:

        • Строгальный вал helical
        • 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
        • Металлические подающие валы
        • Рейсмусовый стол с роликами
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
        • Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы