Станок Jet JWP-12 318мм JE10000840M

Преимущества

Быстрая настройка. Высота ножевого вала быстро и просто регулируется поворотом специальной рукояти рейсмусового станка Jet JWP-12 10000840M

Простота управления. Управление моделью не вызывает затруднений у оператора: для запуска и остановки предусматривается всего одна кнопка

Точность в работе. На боковой панели агрегата располагается миллиметровая шкала с указателем для контроля высоты рейсмусного стола и, соответственно, достижения точности в работе.

Удобная транспортировка. По бокам корпуса располагаются рукояти, благодаря которым транспортировка станка становится удобной

Компактная конструкция. Подающий и принимающий столы - откидные, благодаря чему оператор легко складывает конструкцию при необходимости хранения или транспортировки. В собранном состоянии станок отличается компактностью

Устойчивость к вибрациям. Благодаря отверстиям в основании агрегат надежно крепится к верстаку или опоре анкерными болтами и, как следствие, не вибрирует в процессе эксплуатации

Эффективный коллекторный двигатель

Режим работы - повторно кратковременный

Малый вес

Есть датчик перегрева

Сверху корпуса есть ролики для обратной подачи заготовки

Механизм автоподачи

Простота применения

Рейсмусовый станок Jet JWP-12 10000840M - это переносной инструмент для строгания деревянных заготовок в столярной мастерской или на строительной площадке. Агрегат оснащается откидными столами для удобства работы. Предусматривается система сбора пыли с подключением пылесоса. В случае перегрева модель автоматически отключается, что позволяет избежать ее преждевременного выхода из строя. Два ножа из быстрорежущей стали вращаются со скоростью 9000 об/мин, что гарантирует высокое качество обработки.