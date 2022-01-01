Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок Jet JWP-12 318мм JE10000840M
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Станок Jet JWP-12 318мм JE10000840M
    Арт. ОТХ00018
    Станок Jet JWP-12 318мм JE10000840M

      Станок Jet JWP-12 318мм JE10000840M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00018

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рейсмусовый станок Jet JWP-12 10000840M - это переносной инструмент для строгания деревянных заготовок в столярной мастерской или на строительной площадке. Агрегат оснащается откидными столами для удобства работы. Предусматривается система сбора пыли с подключением пылесоса. В случае перегрева модель автоматически отключается, что позволяет избежать ее преждевременного выхода из строя. Два ножа из быстрорежущей стали вращаются со скоростью 9000 об/мин, что гарантирует высокое качество обработки.

        Преимущества

        • Быстрая настройка. Высота ножевого вала быстро и просто регулируется поворотом специальной рукояти рейсмусового станка Jet JWP-12 10000840M
        • Простота управления. Управление моделью не вызывает затруднений у оператора: для запуска и остановки предусматривается всего одна кнопка
        • Точность в работе. На боковой панели агрегата располагается миллиметровая шкала с указателем для контроля высоты рейсмусного стола и, соответственно, достижения точности в работе.
        • Удобная транспортировка. По бокам корпуса располагаются рукояти, благодаря которым транспортировка станка становится удобной
        • Компактная конструкция. Подающий и принимающий столы - откидные, благодаря чему оператор легко складывает конструкцию при необходимости хранения или транспортировки. В собранном состоянии станок отличается компактностью
        • Устойчивость к вибрациям. Благодаря отверстиям в основании агрегат надежно крепится к верстаку или опоре анкерными болтами и, как следствие, не вибрирует в процессе эксплуатации
        • Эффективный коллекторный двигатель
        • Режим работы - повторно кратковременный
        • Малый вес
        • Есть датчик перегрева
        • Сверху корпуса есть ролики для обратной подачи заготовки
        • Механизм автоподачи
        • Простота применения