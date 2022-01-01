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JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В
    Арт. jet_366
    JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В
    JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В
    JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В
    JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В
      JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В
      JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В
      JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В
      JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В

      JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_366

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		2800
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1220x813x1295
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JWP-16 OS — профессиональный рейсмусовый станок с массивной жёсткой конструкцией, собранной в основном из чугунных деталей. Имеет классический открытый дизайн с четырьмя цилиндрическими опорами моторного блока. По назначению он относится к разряду универсальных, поскольку способен одинаково хорошо справляться и с чистовой, и с грубой работой. Так, при протяжке сложных (непросушенных, без нормальной базовой плоскости и т.п.) заготовок достоинством являются металлические валы подачи. Первый по ходу вал движения выполнен рифлёным, второй – гладким. 

        Для снижения трения о стол в него встроены регулируемые ролики. При работе на всю ширину мощности мотора (даже однофазного) хватает для снятия полутора-двух миллиметров материала за один проход. Две передачи в редукторе позволяют менять скорость подачи. Регулировка высоты производится маховиком (1,5 мм за оборот), для фиксации выбранного положения предусмотрен винтовой зажим. С точки зрения качества выполнения работы станок характеризуется пользователями как точный, с хорошей геометрией и строгающий чисто, благо вал имеет три ножа, а массивность конструкции минимизирует.

        Особенности:

        • 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
        • Металлические подающие валы
        • Рейсмусовый стол с роликами
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
        • Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы