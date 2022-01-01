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Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Арт. О00000033738
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
    Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В
      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В

      Рейсмусовый станок Jet JWP-12L 10000847M, 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033738

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		1700
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • JWP-12L – переносной рейсмусовый станок популярного компактного класса, широко востребованный благодаря сочетанию мобильности, производительности, надежности и сравнительно невысокой цены. Конструкция удачно совмещает традиционные хорошо зарекомендовавшие себя решения с новыми. Например, подающий и принимающий валы теперь имеют покрытие из светлой резины – в случае пробуксовки они не будут оставлять черных следов. Механизм регулировки высоты строгальной части помимо традиционной регулировочной шкалы имеет индикатор отображения глубины съема. Подставив заготовку под его щуп можно узнать, какую толщину будут срезать ножи, и скорректировать этот параметр, если потребуется (максимальное рекомендованное значение 1,6 мм по всей ширине и 2,4 мм, если деталь менее 150 мм в поперечнике). Строгальный барабан оснащен двумя двухсторонними лезвиями, при замене которых не требуется регулировать выступ, что существенно упрощает процедуру. В комплекте со станком поставляется магнитный держатель для облегчения установки и извлечения ножей. Улучшенная конструкция системы аспирации обеспечивает эффективное удаление стружки как при подключении к строительному пылесосу через тонкий шланг (50 или 64 мм), так и при работе с вытяжными установками со 100-миллиметровым рукавом. В последнем случае адаптер обеспечивает дополнительный приток воздуха в систему, необходимый для ее нормального функционирования.

        Преимущества

        • Защитный автомат отключения при перегрузке по току
        • Измеритель глубины строгания со стрелочным индикатором
        • Обрезиненные подающие валы
        • Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
        • Откидные подающий и разгрузочный столы