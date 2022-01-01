Станок Jet JPM-13 CSX, 230В JE708524XM

Преимущества

2-ступенчатая регулировка скорости подачи

Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой

Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы

Рабочая часть из чугунного литья

Устройство с тормозом для облегчения транспортировки станка

Рейсмусовый станок JET JPM-13 CSX имеет простую классическую конструкцию, сочетающую в себе компактность, удобство эксплуатации, надежность и долговечность. Благодаря этим качествам, JPM-13 CSX пользуется высоким спросом у самых разных пользователей, начиная от любителей работы с деревом и заканчивая производственными столярными мастерскими, которым нужен неприхотливый и надежный станок, занимающий мало места. Небольшой вес и встроенные в основания колеса с тормозом позволяют в одиночку перемещать станок по мастерской, а для удобства хранения подающий и разгрузочный роликовые столы сделаны легкосъёмными. Самые ответственные части (строгальный модуль и рабочий стол) выполнены литыми из чугуна, что гарантирует работу без вибраций и хорошее качество строгания. Высокая чистота обработки обеспечивается также трехножевым валом и возможностью выбрать оптимальную скорость подачи (3 или 6 м/мин). Все валы механизма прорезинены и не оставляют на заготовке повреждений. Существенно упрощена смена ножей: доступ к ним сверху через окно под кожухом стружкоотсоса. В остальном станок не требует частого обслуживания: время от времени меняют приводные ремни (их два), смазывают подвижные части и контролируют натяжение цепи привода механизма подъёма строгального модуля. Модель имеет два исполнения: для одно- и трехфазного подключения, в последнем случае мощность составляет почти три киловатта.