Рейсмус Jet JPM-13 CSX, 230В JE708524XM

JET (Джет) Рейсмусовый станок JPM-13 CSX,230В JE708524XMУстойчивая к вибрации конструкцияРабочая часть станка выполнена из серого чугунаЧетыре вертикальные направляющие обеспечивают точность и устойчивость при установке рейсмусового стола по высотеЭлектродвигатель рассчитан на продолжительную непрерывную работу2 клиновых ремня максимально переносят мощность на ножевой валВ корпусе предусмотрено устройство с тормозом для перемещения станкаОбрезиненные подающие валы (рябухи) обеспечивают эффективную и в то же время аккуратную подачу заготовкиУстанавливается 100-мм вытяжной патрубок для подсоединения вытяжной установки JET для сбора стружкиТрёхножевой вал гарантирует высокое качество обрабатываемых поверхностейШаблон и регулировочные винты на ножевом валу обеспечивают быструю и точную установку строгальных ножей по высотеТехнические характеристики:Выходная мощность1,1 кВт / S1 100%Потребляемая мощность2,0 кВт / S6 40%Частота вращения строгального вала4800 об/минКоличество резов в минуту14400Количество ножей3Размер ножа (ДхШхТ)332 х 19 х 3 ммДиаметр ножевого вала68 ммСкорость движения заготовки3 или 6 м/минМакс. ширина строгания330 ммМакс. проход по высоте250 ммМакс. снятие стружки за проход3 ммГабаритные размеры (ДхШхВ)900 х 600 х 1100 ммМасса90 кг