Powermatic 209 HH — рейсмусовый станок со строгальным валом helical – мощный, производительный, обеспечивающий превосходное качество обработки и требующий минимум затрат времени на обслуживание и настройку. На барабане установлено 138 твердосплавных лезвий, они имеют по четыре режущих грани, что при нормальном естественном износе кратно увеличивает ресурс. При сильном повреждении от инородных включений заменяют лишь отдельные сегменты. Ножи имеют скругленные радиусные кромки и установлены по спирали, благодаря чему входят в древесину последовательно и под углом. Такой режим реза позволяет без дефектов проходить участки древесины с сучками и, в крайнем случае, даже работать против волокон, что крайне нежелательно при строгании обычными прямыми ножами.

ОСОБЕННОСТИ: