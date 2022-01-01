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Powermatic 209 HH Рейсмусовый станок со строгальным валом helical
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Фуговально-рейсмусовые станки
    Powermatic 209 HH Рейсмусовый станок со строгальным валом helical
    Арт. jet_370
    Powermatic 209 HH Рейсмусовый станок со строгальным валом helical
    Powermatic 209 HH Рейсмусовый станок со строгальным валом helical
    Powermatic 209 HH Рейсмусовый станок со строгальным валом helical
      Powermatic 209 HH Рейсмусовый станок со строгальным валом helical
      Powermatic 209 HH Рейсмусовый станок со строгальным валом helical
      Powermatic 209 HH Рейсмусовый станок со строгальным валом helical

      Powermatic 209 HH Рейсмусовый станок со строгальным валом helical

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_370

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		5500
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		660x930x1050
      Толщина ножа, мм
      		2.5
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Powermatic 209 HH — рейсмусовый станок со строгальным валом helical – мощный, производительный, обеспечивающий превосходное качество обработки и требующий минимум затрат времени на обслуживание и настройку. На барабане установлено 138 твердосплавных лезвий, они имеют по четыре режущих грани, что при нормальном естественном износе кратно увеличивает ресурс. При сильном повреждении от инородных включений заменяют лишь отдельные сегменты. Ножи имеют скругленные радиусные кромки и установлены по спирали, благодаря чему входят в древесину последовательно и под углом. Такой режим реза позволяет без дефектов проходить участки древесины с сучками и, в крайнем случае, даже работать против волокон, что крайне нежелательно при строгании обычными прямыми ножами.

        ОСОБЕННОСТИ:

        • Строгальный вал helical
        • 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
        • Рейсмусовый стол с роликами
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
        • Шестеренчатый механизм регулировки высоты стола
        • Съемные удлинители рабочег