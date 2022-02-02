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Ручной кран Маевского Remer RR 430 3/8
5.0
2
61 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Ручной кран Маевского Remer RR 430 3/8
    Арт. X1691275878
    5.0
    2
    Ручной кран Маевского Remer RR 430 3/8

      Ручной кран Маевского Remer RR 430 3/8

      61 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691275878
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Remer
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      61 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Ручной кран Маевского 3/8 RR 430 - это удобное, и весьма простое приспособление для спуска воздуха из системы отопления. Кран включает в себя винт штока с игольчатой частью, кольцевое устройство, канавки и выпускную полость. При прокручивании винт приводит в движение остальные части крана, и заставляет воздух выйти из отопительной системы ввиду своей малой плотности. Выкручивание осуществляется специальным ключом, который прилагается в комплекте. По истечению воздушного потока из прибора отопления начинает течь вода, что сигнализирует о завершении процесса стравливания воздуха. Тогда кран вновь закручивается и не используется до следующего завоздушивания. Кран Маевского купить можно для отопительного оборудования старого образца, или современного, но малогабаритного прибора.

        Преимущества Крана Маевского RR 430 3/8" "барашек":

        • Классическая форма;
        • Простое применение;
        • Надежность;
        • Долговечность;
        • Эффективная работа.

        Комплектация:

        • Кран Маевского;
        • Ключ;
        • Упаковка.