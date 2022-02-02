Ручной кран Маевского Remer RR 430 3/8

Ручной кран Маевского 3/8 RR 430 - это удобное, и весьма простое приспособление для спуска воздуха из системы отопления. Кран включает в себя винт штока с игольчатой частью, кольцевое устройство, канавки и выпускную полость. При прокручивании винт приводит в движение остальные части крана, и заставляет воздух выйти из отопительной системы ввиду своей малой плотности. Выкручивание осуществляется специальным ключом, который прилагается в комплекте. По истечению воздушного потока из прибора отопления начинает течь вода, что сигнализирует о завершении процесса стравливания воздуха. Тогда кран вновь закручивается и не используется до следующего завоздушивания. Кран Маевского купить можно для отопительного оборудования старого образца, или современного, но малогабаритного прибора.

Преимущества Крана Маевского RR 430 3/8" "барашек":

Классическая форма;

Простое применение;

Надежность;

Долговечность;

Эффективная работа.

Комплектация: